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В Тульской области расширили понятие многодетной семьи

В Тульской области расширили понятие многодетной семьи

Соответствующий региональный закон подписал губернатор Алексей Дюмин.

Цель – поддержка участников специальной военной операции. Теперь в Тульской области статус многодетной семьи установлен также для семей с тремя и более детьми, если один из детей является совершеннолетним, но не старше 23 лет и участвует в СВО.

Новый закон позволит семьям, которые ранее не относились к категории многодетных семей, претендовать на меры соцподдержки. Среди них: ежемесячная денежная выплата на детей, первоочередной приём детей в детские сады, бесплатное посещение музеев один раз в месяц, обеспечение питанием учащихся 6-9 классов.

Также многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении легковых автомобилей и автобусов с двигателями мощностью до 200 лошадиных сил.

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