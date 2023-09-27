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В Туле на ул. Октябрьской 16-летний парень украл деньги из маршрутки
Фото из архива Myslo

В Туле на ул. Октябрьской 16-летний парень украл деньги из маршрутки

Воришку оперативно нашли полицейские.

В Туле в дежурную часть отдела полиции «Зареченский» обратился 26-летний водитель маршрутного такси. Он заявил, что из его транспортного средства, припаркованного по улице Октябрьской, украли деньги. 

В ходе оперативных мероприятий и при просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 16-летний молодой человек. Он проживает на соседней улице от места совершения преступления.

Парень признался в содеянном. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. 

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