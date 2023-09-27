В Туле на ул. Октябрьской 16-летний парень украл деньги из маршрутки

Фото из архива Myslo

В Туле в дежурную часть отдела полиции «Зареченский» обратился 26-летний водитель маршрутного такси. Он заявил, что из его транспортного средства, припаркованного по улице Октябрьской, украли деньги.

В ходе оперативных мероприятий и при просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 16-летний молодой человек. Он проживает на соседней улице от места совершения преступления.

Парень признался в содеянном. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.