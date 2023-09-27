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В Туле сотрудника автомастерской поймали на обмане клиентов
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области

В Туле сотрудника автомастерской поймали на обмане клиентов

За три года работы мужчина обманул 15 туляков на сумму более 1,5 млн рублей.

Прокуратура Советского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Воронежа. Его действия квалифицировали по разным частям статьи «Мошенничество».

Мужчина работал мастером кузовного цеха в одном из тульских автосервисов с апреля 2019 г. по сентябрь 2022 г. Следствие установило, что он давал заведомо ложные обещания своим клиентам касательно ремонта автомобилей. Так, обманом мужчина получил более 1,5 млн рублей от 15 граждан. Эти деньги обвиняемый пустил на свои нужды.

— Ущерб, возмещённый потерпевшим на стадии следствия, не превысил 100 тыс. рублей. Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.

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Автор:
сегодня, в 11:38 +1
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