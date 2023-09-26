В Туле разъяренный алабай набросился на мужчину с таксами: видео 18+

Предположительно, животное сорвалось с поводка во время выгула с помощью автомобиля.

Вечером 21 сентября рядом с одним из домов в 3-м Бежковском проезде соседский алабай напал на местного жителя. В этот момент мужчина стоял на улице с двумя таксами, одну из которых держал на руках, а вторую выгуливал на поводке.

Жуткий момент сняла камера видеонаблюдения. На записи видно, как мимо проезжает «Нива», рядом с которой на поводке бежит алабай. Похоже, что такса начинает гавкать, алабай срывается с поводка и нападает на нее. Пока мужчина борется с зубастой зверюгой, которая примерно его комплекции, вторая такса успевает убежать.

Вскоре на место прибегают хозяева алабая и включаются в борьбу. Хорошо видно, что в какой-то момент животное успевает вцепиться зубами в руку хозяина таксы. Наконец, алабая оттаскивают и с трудом уводят в сторону. Хозяин таксы берет на руки израненное животное и уходит из поля зрения камеры…

По словам местных жителей, алабай принадлежит местным заводчикам этой породы. Почему явно опасное животное выгуливали таким необычным способом — на ненадежном поводке и без намордника — никто не знает.

Хозяйка алабая связалась с пострадавшим лишь на следующий день и сказала, что у нее все собаки привиты. Подтверждающих это документов она не предоставила.

В пресс-службе регионального УМВД прокомментировали, что обращение по факту изложенных выше событий зарегистрировано в установленном законом порядке и сейчас по нему проводится проверка.