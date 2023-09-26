Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег

Фото Алексея Пирязева

Сентябрь 2023 года в Центральной России может стать самым теплым за последние как минимум 50 лет. К примеру, в Туле и Владимире в данный момент температура воздуха превышает норму на 2 градуса, в Твери — на +2,7°.

Несмотря на холодные ночи, последняя пятидневка сентября тоже будет теплой. По утрам в регионе вполне возможны заморозки, средняя температура воздуха останется на 4–5° выше климатической нормы — ожидается +19…+24 °С.

В первый день октября холодный атмосферный фронт принесет дожди и сильный ветер, похолодает сразу до +12…+17 °С.

— Дальнейший ход событий обещает возвращение температурных показателей в рамки климата, а на стыке первой и второй декад октября температура и вовсе окажется немного ниже нормы, и местами совсем не исключён первый снег. При том что в целом октябрь по температуре обещает быть немного, на 0,5–1,0°, теплее своей климатической нормы. По сравнению с сентябрём это будет уже по-настоящему осенний месяц, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».