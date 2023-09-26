Тульские школьники стали бронзовыми призерами «Президентских спортивных игр»

Фото с сайта минспорта Тульской области

Наш регион представили ученики лицея им. Б. А. Слободскова.

С 7 по 27 сентября в Краснодарском крае прошел финальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». В нём приняли участие 85 команд.

Тульскую область на соревнованиях представили учащиеся МБОУ — лицей № 2 им. Б. А. Слободскова.

По итогам шести основных видов соревнований в общекомандном зачете ребята стали бронзовыми призерами. Они состязались в баскетболе 3×3, волейболе, легкой атлетике, настольном теннисе, спортивном ориентировании и спортивном туризме.

В составе команды выступили: Марианна Макаркина, Юлия Пахоменко, Полина Зиновьева, Ксения Рожкова, Валерия Потапова, Мария Акимова, Демьян Крывунец, Дмитрий Королев, Кирилл Комиссаров, Роман Савин, Богдан Захарченко, Денис Верижников. Руководитель команды Юрий Митькин.

Как сообщает минспорт Тульской области, Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские спортивные игры» проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».