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Тульские школьники стали бронзовыми призерами «Президентских спортивных игр»
Фото с сайта минспорта Тульской области

Тульские школьники стали бронзовыми призерами «Президентских спортивных игр»

Наш регион представили ученики лицея им. Б. А. Слободскова.

С 7 по 27 сентября в Краснодарском крае прошел финальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». В нём приняли участие 85 команд.

Тульскую область на соревнованиях представили учащиеся МБОУ — лицей № 2 им. Б. А. Слободскова.

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По итогам шести основных видов соревнований в общекомандном зачете ребята стали бронзовыми призерами. Они состязались в баскетболе 3×3, волейболе, легкой атлетике, настольном теннисе, спортивном ориентировании и спортивном туризме.

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В составе команды выступили: Марианна Макаркина, Юлия Пахоменко, Полина Зиновьева, Ксения Рожкова, Валерия Потапова, Мария Акимова, Демьян Крывунец, Дмитрий Королев, Кирилл Комиссаров, Роман Савин, Богдан Захарченко, Денис Верижников. Руководитель команды Юрий Митькин.

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Как сообщает минспорт Тульской области, Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские спортивные игры» проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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