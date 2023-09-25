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В жестком ДТП на трассе М-2 под Тулой погиб водитель Toyota Camry: фоторепортаж

В жестком ДТП на трассе М-2 под Тулой погиб водитель Toyota Camry: фоторепортаж

На 181-м километре автодороги М-2 «Крым» столкнулись Toyota Camry и длинномер MAN.

Сегодня, 25 сентября, неподалеку от поворота на Барсуки произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент Myslo.

По предварительной информации, 66-летний водитель Toyota Camry совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с длинномером MAN. Водитель длинномера пытался уйти от столкновения, но, к сожалению, у него это не получилось.

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На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и городской службы спасения. Труп водителя пытаются достать из искореженного салона.

Водитель грузовика предположил, что виновнику аварии могло стать плохо и именно из-за этого автомобиль вылетел на встречку.

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сегодня, в 15:24 +1
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