В жестком ДТП на трассе М-2 под Тулой погиб водитель Toyota Camry: фоторепортаж

Сегодня, 25 сентября, неподалеку от поворота на Барсуки произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент Myslo.
По предварительной информации, 66-летний водитель Toyota Camry совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с длинномером MAN. Водитель длинномера пытался уйти от столкновения, но, к сожалению, у него это не получилось.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и городской службы спасения. Труп водителя пытаются достать из искореженного салона.
Водитель грузовика предположил, что виновнику аварии могло стать плохо и именно из-за этого автомобиль вылетел на встречку.