Туляки завоевали медали на финале Кубка России по практической стрельбе

В Санкт-Петербурге завершился финал кубка России по практической стрельбе — одно из главных соревнований этого года. Туляки традиционно выступали в стандартном и модифицированном классе ружья.
По результативности наши спортсмены обошли все регионы России. В стандартном классе весь подиум остался за туляками:
- 1-е место занял Евгений Труфанов,
- 2-е место — Максим Скопин,
- 3-е место — Евгений Агеев.
В модифицированном классе первое место со значительными отрывом занял Сергей Конов.
В женском зачёте стандартного класса золото у тулячки Анны Галонска.
В командном зачёте обоих классов золотые медали также у туляков.