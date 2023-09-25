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Туляки завоевали медали на финале Кубка России по практической стрельбе
Фото предоставлено Сергеем Коновым.

Туляки завоевали медали на финале Кубка России по практической стрельбе

В соревнованиях участвовало 90 сильнейших стрелков из 15 регионов России.

В Санкт-Петербурге завершился финал кубка России по практической стрельбе — одно из главных соревнований этого года. Туляки традиционно выступали в стандартном и модифицированном классе ружья.

По результативности наши спортсмены обошли все регионы России. В стандартном классе весь подиум остался за туляками:

  • 1-е место занял Евгений Труфанов,
  • 2-е место — Максим Скопин,
  • 3-е место — Евгений Агеев. 

В модифицированном классе первое место со значительными отрывом занял Сергей Конов.

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В женском зачёте стандартного класса золото у тулячки Анны Галонска.

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В командном зачёте обоих классов золотые медали также у туляков.

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