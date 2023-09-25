Туляки завоевали медали на финале Кубка России по практической стрельбе

Фото предоставлено Сергеем Коновым.

В соревнованиях участвовало 90 сильнейших стрелков из 15 регионов России.

В Санкт-Петербурге завершился финал кубка России по практической стрельбе — одно из главных соревнований этого года. Туляки традиционно выступали в стандартном и модифицированном классе ружья.

По результативности наши спортсмены обошли все регионы России. В стандартном классе весь подиум остался за туляками:

1-е место занял Евгений Труфанов,

2-е место — Максим Скопин,

3-е место — Евгений Агеев.

В модифицированном классе первое место со значительными отрывом занял Сергей Конов.

В женском зачёте стандартного класса золото у тулячки Анны Галонска.

В командном зачёте обоих классов золотые медали также у туляков.