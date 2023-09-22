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В Туле на ул. Советской начали устанавливать модули для растений
Фото пресс-службы администрации Тулы

В Туле на ул. Советской начали устанавливать модули для растений

Администрация города говорит: выбор кустарников определен с учетом облика улицы.

В Туле на участке ул. Советской от дома № 17 до пространства «Искра» установят 22 модуля для растений и лавочки. Подрядная организация начала подготовительные работы для обустройства закладных и фундаментных плит.

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В модулях высадят кустарники по аналогии с проспектом Ленина.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, выбор растений определен с учетом облика улицы и расположенных подземных инженерных коммуникаций.

Работы планируется завершить до конца октября.

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Напомним, в 2022 году Тула вошла в число городов-победителей конкурса Ростуризма по обустройству туристических центров городов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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В историческом центре Тулы будут установлены ориентирующие указатели с навигацией, обновлены аншлаги, появятся новые арт-объекты и туристско-информационные центры, дизайнерское оформление получат подземные переходы на улицах Мосина и Каминского, появится новая точка притяжения — сквер в Учетном переулке.

 

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