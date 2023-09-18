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Прокуратура даст оценку работам на участке М-2, где в ДТП погиб дорожник
Фото пресс-службы Прокуратуры Тульской области

Прокуратура даст оценку работам на участке М-2, где в ДТП погиб дорожник

По факту смертельной аварии проводится проверка.

Прокуратура Ленинского района взяла на контроль ход и результаты проверок и мероприятий по устранению последствий аварии, проводимых по факту смертельного ДТП.

Авария произошла 18 сентября в 11:30, на 197 км автодороги М-2 «Крым». 24-летний водитель «ГАЗа» наехал на 20-летнего рабочего. Затем произошло столкновение со стоящим на проезжей части автомобилем марки «Камаз» – данный грузовик относился АО «Региондорстрой» и проводил на участке дорожные работы.

– На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует и. о. прокурора Ленинского района Вероника Пирогова. Прокуратура также даст оценку исполнению требований законодательства при организации дорожных работ на указанном участке, – сообщает надзорное ведомство.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

 

Как ранее сообщал Myslo, 20-летний парень, на которого наехал грузовик, скончался на месте происшествия. Водитель ГАЗели госпитализирован.

Отметим, вчера, 17-го сентября, на 190 км той же трассы произошла массовая авария, где разбились шесть автомобилей.

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Автор:
сегодня, в 16:16 0
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