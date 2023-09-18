Под Тулой грузовая ГАЗель впечатала рабочего в машину дорожной службы

Утром 18 сентября на 198-м км автодороги М-2 «Крым» произошло серьезное ДТП. Фото с места происшествия опубликовали в группе «Автохамы и ДТП | Тула». На снимке видно, что грузовик врезался в попутную машину дорожной службы.

По данным региональной Госавтоинспекции, за рулем ГАЗели находился 24-летний водитель. Предполагается, что сначала он совершил наезд на 20-летнего пешехода (по имеющейся на данный момент информации — дорожный рабочий), а затем — в стоявший КамАЗ.

От полученных повреждений пешеход скончался на месте происшествия. Водитель ГАЗели госпитализирован.