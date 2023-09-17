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В массовом ДТП на М-2 с шестью автомобилями пострадали ребенок и взрослый
Фото Сергея Старикова

В массовом ДТП на М-2 с шестью автомобилями пострадали ребенок и взрослый

Мужчину извлекали из кабины грузовика с помощью специального гидравлического инструмента.

ДТП произошло 17 сентября на 190-м км М-2 Крым. Как рассказали очевидцы, в сторону  Москвы ехал КамАЗ с цистерной с битумом. Перед светофором на перекрестке он врезался в попутный КамАЗ. От удара второй грузовик пролетел вперед, попутно «собрав» четыре стоявшие на запрещающий сигнал светофора легковушки. 

Как сообщил корреспондент Myslo, водителя второго КамАЗа сотрудникам МЧС пришлось извлекать из искореженной кабины с помощью специального гидравлического инструмента. Мужчину госпитализировали. Также результате происшествия пострадал ребенок, который находился в автомобиле Ford. 

По предварительной информации, ребенок находился в детском кресле, серьезных травм не получил.

- На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в региональном ГИБДД.

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сегодня, в 15:01 0
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