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Химик-технолог может заработать от 300 тыс. рублей в Тульской области
Фото: pexels.com

Химик-технолог может заработать от 300 тыс. рублей в Тульской области

Продолжаем публиковать подборку самых высокооплачиваемых вакансий в регионе.

Первое место в рейтинге дорогостоящих вакансий заняла должность главного химика-технолога по производству микроудобрений. Об этом Myslo рассказали аналитики hh.ru.

Так, кандидат из Тульской области, претендующий на должность главного химика-технолога сможет получать зарплату в размере от 300 тыс. рублей на руки. В списке обязанностей: участие в проекте по запуску производства микроудобрений с момента строительства, а также разработка, организация и сопровождение процесса по производству минеральных удобрений.

За последний месяц в Тульской области открыто более 14 200 вакансий, из них 4 600 с заработной платой от 100 тыс. рублей. Чаще всего это предложения из профобласти «Розничная торговля», «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» и «Продукты питания».

Топ-10 самых дорогих вакансий в регионе:

1.Главный химик-технолог по производству микроудобрений от 300 000 руб. на руки,

https://tula.hh.ru/vacancy/85119313

2.Менеджер по продажам новостроек от 70 000 до 300 000 руб. на руки,

https://tula.hh.ru/vacancy/85254672

3.Менеджер по продажам до 300 000 руб. на руки,

https://tula.hh.ru/vacancy/54380066

4.Главный инженер завода до 250 000 руб. до вычета налогов,

https://tula.hh.ru/vacancy/86625315

5.Начальник производства от 150 000 до 250 000 руб. на руки,

https://tula.hh.ru/vacancy/85198424

6.Коммерческий директор от 220 000 руб. на руки,

https://tula.hh.ru/vacancy/85781340

7.Начальник отдела по работе с клиентами крупного бизнеса от 200 000 руб. на руки,

https://tula.hh.ru/vacancy/85073423

8.Сборщик мебели от 200 000 руб. на руки,

https://tula.hh.ru/vacancy/85452206

9.Программист 1С от 200 000 руб. на руки,

https://tula.hh.ru/vacancy/85768178

10.Финансовый директор от 180 000 руб. на руки,

https://tula.hh.ru/vacancy/85852503

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Автор:
сегодня, в 11:57 0
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