Обрушение потолка в ясногорской школе: правоохранители начали проверки

Сотрудники СУ СК России по Тульской области и районной прокуратуры проводят проверку по факту частичного обрушения потолка в ясногорской школе. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Предварительно установлено, что днём 13 сентября во время перемены между уроками в фойе первого этажа школы упали на пол четыре плитки подвесного потолка «Армстронг». Они по касательной задели учащегося шестого класса. Никто не пострадал.

Правоохранители дадут оценку исполнению органами образования Ясногорского района требований законодательства, регламентирующего обязанность по созданию безопасных условий обучения. Для устранения нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.