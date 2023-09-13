В ясногорской школе на ученика упал потолок

Фото: скриншот из видео.

В Ясногорске в МОУ «ЦО № 2» потолок обрушился прямо на школьника. Мальчик смог выйти из-под упавших плит, при этом он держался за руку.

Видео выложили в телеграм-канале «Тула. Происшествия». Момент обвала случайно заснял один из учащихся, когда снимал играющих на стульях в коридоре школьников.

В комментариях выложили фотографию с места происшествия. Комментатор пояснил, что потолок мог упасть из-за того, что «бетон начал откалываться» (очевидно, имея в виду штукатурку. — Прим. ред.).

Стулья, на которых играли школьники, оказывается, были ограждением и предупреждением, что место является опасным. Один из учеников написал в комментариях:

— Провисать потолок начал, поэтому отметили таким образом. Все, что могли сделать, это поставить хоть какое-то обозначение.

Как оказалось, в 2022 году в школе сделали капитальный ремонт. Об этом писали в официальной группе МОУ «ЦО № 2».