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Предприятия ОПК приглашают туляков на ярмарку трудоустройства
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Предприятия ОПК приглашают туляков на ярмарку трудоустройства

Работодатели готовы предложить более 200 вакантных мест.

15 сентября Центр занятости населения приглашает туляков принять участие в ярмарке трудоустройства. Вакансии предоставляют предприятия оборонно-промышленного комплекса и пассажирских перевозок.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

Нужны:

  • инженер-технолог,
  • инженер-конструктор,
  • маляр,
  • мастер участка,
  • оператор станков с программным управлением,
  • уборщик производственных и служебных помещений,
  • оператор котельной,
  • кухонный рабочий,
  • экономист,
  • мастер участка,
  • контролер станочных и слесарных работ,
  • слесарь механосборочных работ и др.

В программе открытого отбора будут участвовать крупнейшие промышленные предприятия области: 

  • «Туламашзавод»,
  • Тульская обувная фабрика «Заря»,
  • «Тулаточмаш»,
  • «Октава»,
  • «Тульский патронный завод»,
  • НПО «Стрела»,
  • НПО «Сплав им. А. Н. Ганичева»,
  • «КБП»,
  • Завод «Тула»,
  • ЦКБА,
  • «Тульская гармонь»,
  • ООО «СПЕЦТЕХНИКА»,
  • НПО Базальт.

Открытый отбор состоится 15 сентября с 10.00 до 12.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34. 

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