Предприятия ОПК приглашают туляков на ярмарку трудоустройства

15 сентября Центр занятости населения приглашает туляков принять участие в ярмарке трудоустройства. Вакансии предоставляют предприятия оборонно-промышленного комплекса и пассажирских перевозок.
Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.
Нужны:
- инженер-технолог,
- инженер-конструктор,
- маляр,
- мастер участка,
- оператор станков с программным управлением,
- уборщик производственных и служебных помещений,
- оператор котельной,
- кухонный рабочий,
- экономист,
- мастер участка,
- контролер станочных и слесарных работ,
- слесарь механосборочных работ и др.
В программе открытого отбора будут участвовать крупнейшие промышленные предприятия области:
- «Туламашзавод»,
- Тульская обувная фабрика «Заря»,
- «Тулаточмаш»,
- «Октава»,
- «Тульский патронный завод»,
- НПО «Стрела»,
- НПО «Сплав им. А. Н. Ганичева»,
- «КБП»,
- Завод «Тула»,
- ЦКБА,
- «Тульская гармонь»,
- ООО «СПЕЦТЕХНИКА»,
- НПО Базальт.
Открытый отбор состоится 15 сентября с 10.00 до 12.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.