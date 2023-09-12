Администрацию Богородицкого района через суд обязали отремонтировать несколько дорог

Об этом сообщает Управление судебного Департамента по Тульской области.

В производстве Богородицкого межрайонного суда Тульской области находилось 2 административных иска межрайонного прокурора к администрации района о возложении обязанности привести автомобильные дороги в надлежащее состояние.

В ходе прокурорской проверки установлено, что участок от улицы 9 Мая до улицы Кирпичной в Богородицке и участок на автодороге Богородицк — Епифань — Соколовский не отвечает требованиям безопасности, имеет многочисленные повреждения дорожного покрытия, превышающие предельно допустимые параметры. Отдельные просадки и выбоины превышают предельные размеры по длине, ширине, глубине.

По решению суда администрация района должна привести в порядок указанные дороги: в черте города до 1 января 2024 года, а на автодороге — до 1 января 2025 года.