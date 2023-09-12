В двух районах Тульской области ликвидировали «эхо войны»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Артиллерийские снаряды были найдены в деревнях Теребуш и Тшлыково.

Группа выполнения специальных работ тульского «Управления противопожарной службы» обезвредила два артиллерийских снаряда времён Великой Отечественной войны.

Боеприпасы калибром 50 и 150 мм были найдены в д. Теребуш Веневского района и возле д. Тшлыково Арсеньевского района. Региональное ГУ МЧС России напоминает правила, которые нужно соблюдать при обнаружении взрывного устройства или боеприпаса:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб.