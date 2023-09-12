В двух районах Тульской области ликвидировали «эхо войны»

Группа выполнения специальных работ тульского «Управления противопожарной службы» обезвредила два артиллерийских снаряда времён Великой Отечественной войны.
Боеприпасы калибром 50 и 150 мм были найдены в д. Теребуш Веневского района и возле д. Тшлыково Арсеньевского района. Региональное ГУ МЧС России напоминает правила, которые нужно соблюдать при обнаружении взрывного устройства или боеприпаса:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
При необходимости сразу вызывайте службу спасения по телефону 01 или 112.