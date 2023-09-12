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В Туле пройдёт аукцион по продаже имущества должников
Фото pixabay.com

В Туле пройдёт аукцион по продаже имущества должников

Среди лотов – легковые автомобили и объекты недвижимости.

Управление ФССП России по Тульской области передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которое продаёт его на электронных торгах.

Ближайший аукцион состоится 22 сентября, в 11.00 на электронной площадке ООО «ВЭТП». Среди лотов — недвижимость, а также автомобили BMW, Datsun и Lada общей стоимостью более 20 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными электронной подписью, принимаются здесь до 20 сентября.

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