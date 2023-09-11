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Из-за ДТП с автобусом перекрыты две полосы движения на Зеленстрое

Из-за ДТП с автобусом перекрыты две полосы движения на Зеленстрое

Авария произошла напротив станции «Южная».

Утром 11 сентября в районе поворота с ул. Генерала Маргелова на пр. Ленина в Туле произошло ДТП. Как сообщают очевидцы, столкнулись автобус МАЗ и минивэн Toyota Noah.

По положению транспортных средств можно предположить, что авария случилась, когда водитель автобуса перестраивался из крайней правой полосы.

В результате происшествия никто не пострадал. Участники ДТП заняли сразу две полосы движения, из-за чего образовалась пробка в направлении центра города.

На момент публикации новости водители ждали сотрудников ГИБДД.

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 09:17 +3
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