Из-за ДТП с автобусом перекрыты две полосы движения на Зеленстрое

Утром 11 сентября в районе поворота с ул. Генерала Маргелова на пр. Ленина в Туле произошло ДТП. Как сообщают очевидцы, столкнулись автобус МАЗ и минивэн Toyota Noah.

По положению транспортных средств можно предположить, что авария случилась, когда водитель автобуса перестраивался из крайней правой полосы.

В результате происшествия никто не пострадал. Участники ДТП заняли сразу две полосы движения, из-за чего образовалась пробка в направлении центра города.

На момент публикации новости водители ждали сотрудников ГИБДД.