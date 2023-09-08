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В Туле пенсионерка пыталась помочь поймать мошенников, но лишилась крупной суммы

В Туле пенсионерка пыталась помочь поймать мошенников, но лишилась крупной суммы

Отдала преступнику 600 000 рублей.

В Туле ранее судимый местный житель признан виновным в мошенничестве, сообщает Управление Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 24 апреля 85-летней потерпевшей на домашний телефон позвонили неустановленные лица, которые представились сотрудником Центрального банка и следователем. В разговоре они выяснили адрес женщины и количество денег на ее расчетном счете. После этого звонившие заявили пенсионерке, что доступ к ее деньгам получили мошенники. Чтобы «поймать» преступников, тулячка сняла со счета 600 000 рублей и передала их курьеру. Только после этого женщина осознала, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.

Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали курьера, который признал вину и возместил женщине материальный ущерб.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев колонии строгого режима.

вчера, в 10:00 +2
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