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Синоптик спрогнозировал три волны бабьего лета

Синоптик спрогнозировал три волны бабьего лета

В целом сентябрь будет теплее нормы.

В европейской России переход от метеорологического лета к метеорологической осени в этом году будет очень плавным. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос».

— Я оцениваю сентябрь на большей части европейской территории России по температурному фону на два градуса теплее, чем должно быть по всем многолетним параметрам. Что касается количества осадков, в северной половине европейской России ожидается дефицит небесной влаги до 10-30%, к югу будет дождей больше, чем положено по норме, на 15-20%. Столичный регион — в зоне нормальных показателей. Для Москвы нормальная температура в ночные часы в сентябре — плюс 8, в дневные часы — порядка 16 градусов, по количеству осадков — около 66 мм, — спрогнозировал синоптик.

По его словам, нас ждут три волны бабьего лета — молодое, классическое и старое. Молодое обычно бывает в конце августа и начале сентября, классическое — в середине сентября, а старое бабье лето — в первой половине октября.

— В октябре температурный фон все еще будет выше ожидаемой нормы, так что этот месяц тоже порадует золотой осенью, — подытожил Евгений Тишковец.

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Фотограф:
вчера, в 09:57 +1
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