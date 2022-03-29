Пятеро тульских спортсменов вошли в состав сборной России по кикбоксингу

Наши кикбоксеры достойно выступили на чемпионате и первенстве страны.

В Грозном прошли чемпионат и первенство России по кикбоксингу в дисциплине К-1. В соревнованиях приняли участие около 500 сильнейших спортсменов из 45 регионов страны.

Тульскую область представляли воспитанники МБУ СШОР «Восток». Наши спортсмены завоевали пять медалей.

В возрастной категории 18+ среди мужчин бронзу добыли Артем Дьячков (весовая категория 63,5 кг) и Мурад Гиясов (75 кг).

В возрастной категории 18+ среди женщин бронзовые медали завоевали Ирина Зеленова (48 кг) и Алина Гиясова (52 кг).

В возрастной категории юниорки в весовой категории до 44 кг серебряной призеркой стала Ульяна Хрисанова.

Все пятеро спортсменов вошли в состав сборной России по кикбоксингу в дисциплине К-1.

Спортсменов подготовил Абдулазиз Малаалиев.