В Богородицке водитель внедорожника сбил коляску с ребенком

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В настоящее время жизнь пострадавшей вне опасности.

Утром 25 марта в Богородицке на пересечении ул. Володарского и ул. К. Маркса водитель внедорожника Mitsubishi Pajero совершил наезд на детскую коляску, в которой находился четырехлетний ребенок. Об этом пишут «Богородицкие вести».

Девочка с различными травмами была доставлена в больницу. Уточняется, что сейчас жизнь ребенка вне опасности.

По факту происшествия в ОГИБДД МОМВД России «Богородицкий» проводится проверка.