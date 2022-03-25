По поручению Алексея Дюмина тульским фехтовальщикам вручили новый инвентарь

Сегодня, 25 марта, министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев по поручению губернатора Алексея Дюмина вручил спортивный инвентарь и оборудование спортсменам региональной федерации фехтования.

Секция базируется в новеньком физкультурно-оздоровительном комплексе «Заречье», который открылся 2 месяца назад.

- Открытие этого объекта — важное событие для жителей Заречья. Полноценный ФОК с бассейном в Зареченском округе был необходим. И благодаря нашим социальным партнёрам этот проект был реализован за счет внебюджетных средств и в короткие сроки — чуть больше, чем за год. Новый ФОК стал одним из крупнейших в регионе, — говорил Алексей Дюмин при посещении только открывшегося комплекса в феврале.

В ходе того визита спортсмены-фехтовальщики попросили губернатора помочь с приобретением дорогостоящего оборудования. И уже в марте за счёт средств Фонда развития Тульской области «Перспектива» были закуплены фехтовальные дорожки, аппараты электрификации уколов, настенные мишени, шпаги, протекторы груди, куртки и маски.

- Губернатор всегда реагирует на просьбы и выполняет свои обещания, поэтому, когда он увидел горящие глаза ребят, которые попросили дополнительный инвентарь, их просьба была выполнена в кратчайшие сроки. Качественное оборудование всегда играет важную роль, особенно в таком виде спорта, как фехтование, которое входит в программу Олимпийских игр. Пусть новый инвентарь станет для наших спортсменов отличным подспорьем на пути к большим достижениям — не только на Всероссийском уровне, но и на международном, — подчеркнул Дмитрий Яковлев.

В настоящее время в Тульской области фехтованием профессионально занимаются порядка 50 спортсменов самого разного возраста.

- У нас есть группа малышей от 6 до 8 лет, есть средняя группа — от 8 до 12, есть старшая — от 12 до 16. Кроме этого, имеется группа и для взрослых — 30+. Тренировки у нас 6 раз в неделю по 2,5 часа. Мы нацелены на достижение самых серьезных результатов. Теперь благодаря поддержке Алексея Геннадьевича зал для занятий полностью укомплектован и соответствует самым современным требованиям, — рассказала тренер и вице-президент региональной федерации фехтования Валерия Доронина.

Юные фехтовальщики уже успели опробовать новый инвентарь и остались им довольны, планируя и дальше заниматься этим видом спорта и добиваться успехов.

- Я занимаюсь фехтованием с сентября 2021 года. Почему не футбол или баскетбол? Потому что я проходил компьютерную игру и был поражен тем, с какой ловкостью главный герой владеет клинком. Захотелось научиться. Теперь благодаря великолепному новому оборудованию надеюсь, что мы будем с еще большей уверенностью выступать на различных соревнованиях и занимать призовые места, — подытожил 15-летний Антон Кривошеин.