В Тульской области проснулись гадюки

Фото: Роман Терентьев. Тульский экзотариум.

Обратите внимание: этот вид змей занесен в Красную книгу Тульской области, убивать их нельзя.

В нашем регионе проснулись гадюки. Об этом рассказали в дирекции особо охраняемых природных территорий Тульской области.

Специалисты отмечают, что змеи в этом году пробудились очень рано. Это скорее всего связано с теплой погодой, которая установилась в Тульской области.

Напомним, гадюки занесены в Красную книгу Тульской области, убивать их нельзя. Уничтожение редких животных влечет за собой административный штраф — от 1500 до 2500 рублей; на должностных лиц — от 3000 до 5000 рублей; на юридических лиц — от 20 000 до 100 000 рублей.

советы специалистов тульского экзотариума

Что делать, если на своем участке вы обнаружили змею? Бороться с грызунами — основным объектом питания гадюк, поддерживать порядок на территории. Обязательно нужно приобрести в аптечку противоаллергические (антигистаминные) препараты в ампулах и одноразовые шприцы.

Шуметь при этом бесполезно, змея не услышит, но от вибрации земли (топот, прыжки) быстро уползет, так как у нее развито внутреннее ухо, отвечающее за чувствительность к вибрации.

Как поведет себя гадюка при встрече с человеком? Обычно, она уползает. Но застигнутая врасплох гадюка может нанести защитный укус.

Наибольшее количество укусов приходится на период с июля по сентябрь. Именно в это время люди чаще выбираются на природу отдохнуть, собрать грибы и ягоды.

Что делать, если обнаружили «яйца гадюк»? Ничего! Это вероятнее всего яйца ужа. Гадюки рождают живых детенышей.

При укусе гадюки/ужа:

НЕОБХОДИМО:

Успокоить пострадавшего и убедить его меньше двигаться. Место укуса и кожу вокруг ранки обработать любым антисептиком и, по возможности, закрыть свободной повязкой. Ввести противоаллергический препарат. Если нет возможности сделать укол, принять противоаллергические таблетки в соответствии с весом и возрастом. Снять кольца, браслеты, часы с укушенной конечности. Выпить не менее 1 л воды. Доставить пострадавшего в больницу.

ЗАПРЕЩЕНО:

Разрезать или прижигать место укуса. Отсасывать яд ртом. Накладывать тугую повязку, жгут. Принимать алкоголь.

СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Укус гадюки болезненный, но приводит к смертельному исходу лишь в исключительных случаях.

Основные симптомы укуса гадюки: усиливающаяся боль и развитие отёка в месте укуса.

Как правило, аллергики тяжелее переносят укус гадюки.

Как избежать укуса гадюки?