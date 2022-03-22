Задержаны трое: в Туле полиция изъяла крупную партию наркотиков

фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Туле сотрудники УМВД задержали троих мужчин, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники располагали информацией, что трое злоумышленников забирали наркотики на территории Тульской и Московской областей, после чего фасовали «закладки» в Туле. Подозреваемые были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Из незаконного оборота изъят почти килограмм наркотиков.

В настоящее время в полиции в отношении задержанных возбуждены сразу несколько уголовных дел. Мужчины находятся под стражей.