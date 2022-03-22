новости
новости
Регистрация
Задержаны трое: в Туле полиция изъяла крупную партию наркотиков
фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Задержаны трое: в Туле полиция изъяла крупную партию наркотиков

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

В Туле сотрудники УМВД задержали троих мужчин, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Оперативники располагали информацией, что трое злоумышленников забирали наркотики на территории Тульской и Московской областей, после чего фасовали «закладки» в Туле. Подозреваемые были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Из незаконного оборота изъят почти килограмм наркотиков.
 
 
В настоящее время в полиции в отношении задержанных возбуждены сразу несколько уголовных дел. Мужчины находятся под стражей.
 
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:25 +2
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаполициянаркотикинаркоторговцыуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Метель и штормовой ветер: в Центральную Россию в конце недели вернется зима
Метель и штормовой ветер: в Центральную Россию в конце недели вернется зима
В Барсуках сгорел автобус: прокуратура начала проверку
В Барсуках сгорел автобус: прокуратура начала проверку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.