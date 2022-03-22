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В Барсуках сгорел автобус: прокуратура начала проверку
Фото прокуратуры Тульской области.

В Барсуках сгорел автобус: прокуратура начала проверку

Автобус передвигался по маршруту №161 «Тула – Ленинский».

Прокуратура Тульской области начала проверку по факту пожара, который случился сегодня, 22 марта, в деревне Барсуки. Днем на ул. Октябрьской у автобуса № 161 «Тула — Ленинский» загорелся двигатель. Огонь быстро распространился, в результате транспортное средство сгорело полностью. Пострадавших нет.
 
 
На место происшествия выехал прокурор Дмитрий Сазанов. Проведение проверочных мероприятий поручено прокуратуре Пролетарского района Тулы.
 
Как сообщает пресс-служба ведомства, прокуроры проверят перевозчика ООО «Тульская ТК». При наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.
 
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