В Барсуках сгорел автобус: прокуратура начала проверку

Фото прокуратуры Тульской области.

Автобус передвигался по маршруту №161 «Тула – Ленинский».

Как сообщает пресс-служба ведомства, прокуроры проверят перевозчика ООО «Тульская ТК». При наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.

На место происшествия выехал прокурор Дмитрий Сазанов. Проведение проверочных мероприятий поручено прокуратуре Пролетарского района Тулы.