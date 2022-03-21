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За выходные в Туле и области был задержан 41 пьяный водитель
фото: архив Myslo

За выходные в Туле и области был задержан 41 пьяный водитель

В отношении всех задержанных составлены протоколы.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Тульской области, в минувшие выходные дни на территории региона был выявлен и привлечен к административной ответственности 41 водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении всех задержанных составлены административные протоколы.
Госавтоинспекция Тульской области напоминает:
 
- за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления сроком от полутора до двух лет.
 
- при повторном управлении в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования (в течении года) наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ. Максимальная санкция, предусматриваемая данной статьей — лишение свободы на два года с лишением права управления всеми видами транспортных средств в течение трех лет.
 
Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, можете сообщить об этом по телефонам (круглосуточно):
  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54;
  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 Дон"): 32−32−53 или 32−32−54;
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32−38−38;
  • Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
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