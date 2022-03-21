За выходные в Туле и области был задержан 41 пьяный водитель

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Как сообщает УГИБДД УМВД России по Тульской области, в минувшие выходные дни на территории региона был выявлен и привлечен к административной ответственности 41 водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении всех задержанных составлены административные протоколы.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает:

- за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления сроком от полутора до двух лет.

- при повторном управлении в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования (в течении года) наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ. Максимальная санкция, предусматриваемая данной статьей — лишение свободы на два года с лишением права управления всеми видами транспортных средств в течение трех лет.

Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, можете сообщить об этом по телефонам (круглосуточно):