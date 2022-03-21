Зарплата от 60 до 340 тыс. рублей: в Тульской области названы самые высокооплачиваемые вакансии марта
Топ-10 подготовили аналитики hh.ru.
Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в этом месяце в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Первое место в рейтинге заняла должность директора по логистике АО «Крупное производственное предприятие».
- Успешный кандидат, претендующий на должность директора по логистике, сможет получать зарплату в размере 340 000 руб. до вычета налогов. В его обязанности войдет стратегическое планирование логистических схем и перевозок, составление логистических прогнозов и планов, проектирование логистической системы предприятия, — рассказала Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.
В начале марта 2022 года в Тульской области было открыто более 340 вакансий с заработной платой от 120 000 руб. Чаще всего это предложения от компаний из отраслей «Рабочий персонал», «Продажи», «Информационные технологии, интернет, телеком».
Рейтинг самых дорогих вакансий в начале марта в Тульской области выглядит так:
|Название
|Заработная плата
|Компания
|Директор по логистике
|от 340 000 до 340 000 руб. до вычета налогов
|АО «Крупное производственное предприятие»
|Директор службы единого заказчика (Девелопмент)
|от 250 000 руб. до вычета налогов
|ООО «Объединенная домостроительная корпорация»
|Руководитель многофункционального центра по кредитованию и банкротству
|от 200 000 до 240 000 руб. на руки
|ООО «Скп-Регион»
|Программист (разработчик) на С++ (Senior)
|от 170 000 до 200 000 руб. до вычета налогов
|SmartBear Software
|Начальник раскройно-заготовительного участка
|от 120 000 руб. до вычета налогов
|ООО «Металлопрокатный завод»
|Главный механик производства (Начальник механического отдела)
|от 120 000 до 170 000 руб. до вычета налогов
|ООО «Тульский винокуренный завод 1911»
|Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности, ООС, ГО и пожарной безопасности
|от 105 000 руб. до вычета налогов
|ООО «КНИ»
|Middle Front-end Developer (JavaScript, React)
|от 100 000 до 160 000 руб. до вычета налогов
|Elfsight Inc.
|Руководитель отдела разработки сайтов
|от 70 до 150 000 руб. до вычета налогов
|Dial
|Территориальный менеджер агентства
|от 60 000 до 150 000 руб. до вычета налогов
|Совкомбанк Страхование