Зарплата от 60 до 340 тыс. рублей: в Тульской области названы самые высокооплачиваемые вакансии марта

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в этом месяце в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Первое место в рейтинге заняла должность директора по логистике АО «Крупное производственное предприятие».

- Успешный кандидат, претендующий на должность директора по логистике, сможет получать зарплату в размере 340 000 руб. до вычета налогов. В его обязанности войдет стратегическое планирование логистических схем и перевозок, составление логистических прогнозов и планов, проектирование логистической системы предприятия, — рассказала Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

В начале марта 2022 года в Тульской области было открыто более 340 вакансий с заработной платой от 120 000 руб. Чаще всего это предложения от компаний из отраслей «Рабочий персонал», «Продажи», «Информационные технологии, интернет, телеком».

Рейтинг самых дорогих вакансий в начале марта в Тульской области выглядит так: