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Зарплата от 60 до 340 тыс. рублей: в Тульской области названы самые высокооплачиваемые вакансии марта

Зарплата от 60 до 340 тыс. рублей: в Тульской области названы самые высокооплачиваемые вакансии марта

Топ-10 подготовили аналитики hh.ru.

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в этом месяце в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Первое место в рейтинге заняла должность директора по логистике АО «Крупное производственное предприятие».

- Успешный кандидат, претендующий на должность директора по логистике, сможет получать зарплату в размере 340 000 руб. до вычета налогов. В его обязанности войдет стратегическое планирование логистических схем и перевозок, составление логистических прогнозов и планов, проектирование логистической системы предприятия, — рассказала Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

В начале марта 2022 года в Тульской области было открыто более 340 вакансий с заработной платой от 120 000 руб. Чаще всего это предложения от компаний из отраслей «Рабочий персонал», «Продажи», «Информационные технологии, интернет, телеком».

Рейтинг самых дорогих вакансий в начале марта в Тульской области выглядит так:

Название Заработная плата Компания
Директор по логистике от 340 000 до 340 000 руб. до вычета налогов АО «Крупное производственное предприятие»
Директор службы единого заказчика (Девелопмент) от 250 000 руб. до вычета налогов ООО «Объединенная домостроительная корпорация»
Руководитель многофункционального центра по кредитованию и банкротству от 200 000 до 240 000 руб. на руки ООО «Скп-Регион»
Программист (разработчик) на С++ (Senior) от 170 000 до 200 000 руб. до вычета налогов SmartBear Software
Начальник раскройно-заготовительного участка от 120 000 руб. до вычета налогов ООО «Металлопрокатный завод»
Главный механик производства (Начальник механического отдела) от 120 000 до 170 000 руб. до вычета налогов ООО «Тульский винокуренный завод 1911»
Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности, ООС, ГО и пожарной безопасности от 105 000 руб. до вычета налогов ООО «КНИ»
Middle Front-end Developer (JavaScript, React) от 100 000 до 160 000 руб. до вычета налогов Elfsight Inc.
Руководитель отдела разработки сайтов от 70 до 150 000 руб. до вычета налогов Dial
Территориальный менеджер агентства от 60 000 до 150 000 руб. до вычета налогов Совкомбанк Страхование

 

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