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Житель Донского зарезал у бара мужчину

Житель Донского зарезал у бара мужчину

От полученных повреждений потерпевший скончался.

Суд вынес приговор 46-летнему жителю за убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

Вечером 18 октября прошлого года возле бара на ул. Октябрьской в микрорайоне Центральном г. Донского злоумышленник в ходе конфликта с 36-летним мужчиной ударил его ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Предъявленное следствием обвинение поддержано в суде прокуратурой Донского.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:53 +1
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