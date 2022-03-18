Житель Донского зарезал у бара мужчину

Суд вынес приговор 46-летнему жителю за убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

Вечером 18 октября прошлого года возле бара на ул. Октябрьской в микрорайоне Центральном г. Донского злоумышленник в ходе конфликта с 36-летним мужчиной ударил его ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Предъявленное следствием обвинение поддержано в суде прокуратурой Донского.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.