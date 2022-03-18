Трое туляков купили у мошенников несуществующие товары и лишились денег

Наиболее крупным хищением стала сумма в 40 тысяч рублей. 37-летний мужчина рассказал полицейским, что в интернете нашёл объявление о продаже деревянных поддонов по цене ниже рыночной стоимости. Позвонил по указанному на сайте номеру и договорился с продавцом о сделке. После чего перечислил деньги на указанную злоумышленником банковскую карту. Спустя некоторое время туляк понял, что стал жертвой мошенников одного из сайта-клона.

Также жертвами мошенников стали 18-летняя жительница Советска и 31-летний туляк. Используя один из интернет-сервисов размещения объявлений, потерпевшие хотели приобрести следующее: девушка — руль для игровой приставки за 6 тысяч рублей, а мужчина — спальный мешок за 6 тысяч 500 рублей. Деньги потерпевшие перевели на банковские карты злоумышленников. После зачисления денежных средств «продавцы» перестали выходить на связь и потерпевшие осознали, что стали жертвами мошенников.

В разговоре с полицейскими все потерпевшие сообщили, что знали о подобного рода мошенничествах из СМИ.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах. Также должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые «защищённые счета». Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена. Следовательно, если звонящий гражданину абонент сообщает о важности осуществления подобной операции, то этот человек является мошенником. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые интернет-сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!