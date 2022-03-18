В Тульской области реку Гранку загрязняли сточными водами

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку по обращению жителя Кимовска о сбросе сточных вод в реку, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в результате сброса сточных вод на рельеф местности с очистных сооружений в Кимовске, находящихся в собственности администрации муниципального образования Кимовский район и эксплуатируемых на основании договора аренды ООО «Стоки», происходит загрязнение водного объекта — реки Гранки (в отобранных пробах воды обнаружено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ).

В настоящее время очистные сооружения требуют капитального ремонта со стороны собственника.

По результатам проверки юридическое лицо и должностное лицо ООО «Стоки» по постановлениям прокурора привлечено к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 208 тыс. рублей.