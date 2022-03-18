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В Тульской области реку Гранку загрязняли сточными водами

В Тульской области реку Гранку загрязняли сточными водами

Нарушения выявила природоохранная прокуратура.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку по обращению жителя Кимовска о сбросе сточных вод в реку, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Установлено, что в результате сброса сточных вод на рельеф местности с очистных сооружений в Кимовске, находящихся в собственности администрации муниципального образования Кимовский район и эксплуатируемых на основании договора аренды ООО «Стоки», происходит загрязнение водного объекта — реки Гранки (в отобранных пробах воды обнаружено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ).
 
В настоящее время очистные сооружения требуют капитального ремонта со стороны собственника.
 
По результатам проверки юридическое лицо и должностное лицо ООО «Стоки» по постановлениям прокурора привлечено к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 208 тыс. рублей.
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