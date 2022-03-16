В Туле осудили парня, который пытался ударить полицейского ножом

Он отправится в колонию общего режима.

В Туле 19-летний местный житель признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Судом установлено, что 7 ноября 2021 года обвиняемый находился в компании друзей в одной из квартир многоквартирного дома в микрорайоне Левобережном. Молодые люди шумели и нарушали общественный порядок.

На адрес был направлен наряд полиции. На законные требования участкового уполномоченного о прекращении противоправных действий 19-летний молодой человек попытался ударить сотрудника полиции кухонным ножом. Полицейскому удалось увернуться от удара и задержать злоумышленника.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.