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В Туле 19-летний парень напал с ножом на полицейского

В Туле 19-летний парень напал с ножом на полицейского

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение.

В ночь на 7 ноября шумная вечеринка в квартире одного из домов в микрорайоне Левобережный привела к возбуждению уголовного дела. Все началось с заявления в полицию от местного жителя. Мужчина сообщил, что, несмотря на позднее время, его соседи шумят и нарушают общественный порядок. На адрес направили наряд полиции.
 
«На законные требования участкового уполномоченного о прекращении противоправных действий 19-летний молодой человек попытался ударить сотрудника полиции кухонным ножом. Полицейскому удалось увернуться от удара и задержать злоумышленника», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемому предъявлено обвинение и он заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:45 +4
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