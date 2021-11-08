В Туле 19-летний парень напал с ножом на полицейского

В ночь на 7 ноября шумная вечеринка в квартире одного из домов в микрорайоне Левобережный привела к возбуждению уголовного дела. Все началось с заявления в полицию от местного жителя. Мужчина сообщил, что, несмотря на позднее время, его соседи шумят и нарушают общественный порядок. На адрес направили наряд полиции.

«На законные требования участкового уполномоченного о прекращении противоправных действий 19-летний молодой человек попытался ударить сотрудника полиции кухонным ножом. Полицейскому удалось увернуться от удара и задержать злоумышленника», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемому предъявлено обвинение и он заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.