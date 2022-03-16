Туляк заплатит штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ

В Туле Дмитрий Воронин заплатит штраф за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.

Судом установлено, что в ночь с 14 на 15 марта 26-летний обвиняемый разбрасывал агитационные листовки около дома № 10 по улице Староникитской. В судебном заседании мужчина признал свою вину.

Постановлением суда ему назначено наказание в виде штрафа в 46 000 рублей.