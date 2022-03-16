Туляк заплатит штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ
26-летний мужчина раскидывал агитационные листовки на улице Староникитской.
В Туле Дмитрий Воронин заплатит штраф за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.
Судом установлено, что в ночь с 14 на 15 марта 26-летний обвиняемый разбрасывал агитационные листовки около дома № 10 по улице Староникитской. В судебном заседании мужчина признал свою вину.
Постановлением суда ему назначено наказание в виде штрафа в 46 000 рублей.
Ранее мы писали про жительницу Алексина, оштрафованную за аналогичное деяние.
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