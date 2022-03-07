Сотрудники полиции составили административный материал в отношении тулячки за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

По информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, содержание листовок дискредитировало Вооруженные силы Российской Федерации.



Данное правонарушение было выявлено и пресечено сотрудниками полиции. В отношении правонарушительницы были составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» и 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

В настоящее время предоставленные полицией материалы рассмотрены в суде. Злоумышленница признана виновной в совершении правонарушения. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 45 000 рублей и 10 суток административного ареста.

Полиция Тульской области напоминает, данная статья внесена Федеральным законом в Кодекс РФ об административных правонарушениях 4 марта 2022 года и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в размере 100 000 рублей.