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Сотрудники полиции составили административный материал в отношении тулячки за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

Сотрудники полиции составили административный материал в отношении тулячки за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

В Алексине 27-летняя девушка, находясь в состоянии наркотического опьянения, расклеивала агитационные листовки.

По информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, содержание листовок дискредитировало Вооруженные силы Российской Федерации.

Данное правонарушение было выявлено и пресечено сотрудниками полиции. В отношении правонарушительницы были составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» и 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

В настоящее время предоставленные полицией материалы рассмотрены в суде. Злоумышленница признана виновной в совершении правонарушения. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 45 000 рублей и 10 суток административного ареста.

Полиция Тульской области напоминает, данная статья внесена Федеральным законом в Кодекс РФ об административных правонарушениях 4 марта 2022 года и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в размере 100 000 рублей.

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Алексин

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