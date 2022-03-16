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Когда в тульском транспорте установят валидаторы и отменят вход в переднюю дверь

Когда в тульском транспорте установят валидаторы и отменят вход в переднюю дверь

О маршрутках, электробусах и новых автобусах на «прямой линии» в редакции Myslo говорили с главным по тульскому транспорту Дмитрием Ярцевым.

На «прямую линию» к начальнику Управления транспорта и дорожного хозяйства поступило множество звонков и вопросов от пользователей портала.
 

Дмитрий Ярцев
 
— Правда ли, что во всех трамваях отменяют вход только в первую дверь? Я слышала эту информацию от водителя 13-го трамвая, но этот вагон был с кондуктором, и я не поняла — про все трамваи речь или только про этот? И когда трамваи и автобусы оснастят валидаторами? Makl, пользователь Myslo.
 
- Подтвердить этого я не могу. Сейчас в Туле в рамках пилотного проекта на маршруте № 26 курсируют два автобуса с безналичной оплатой. Впо­следствии, после сбора аналитики, мы просчитаем экономику проекта и только тогда примем конкретное решение. Но даже если мы введем везде валидаторы, не факт, что порядок входа и выхода пассажиров изменится.
 
— Когда в Туле появятся электробусы? Кристина.
 
- В ближайшей перспективе таких планов у администрации Тулы нет.
 
— Я звоню из Тихвинки. У нас проблемы с транспортом. Когда наш вопрос решат? Вера Подольская.
 
- Мы запустим туда маршрут № 27, который сейчас ходит в поселок Северный. Предварительно автобусы в Тихвинку пойдут с 1 июня 2022 года.
 
— Когда обновят городские автобусы и маршрутки? Светлана, Тула.
 
- Пока активнее всего парк автобусов пополняется благодаря тесному сотрудничеству с Москвой. В прошлом году нам передали порядка 80 автобусов. Теперь более 65% тульских автобусов — не старше 5 лет, это хороший показатель.
 
Коммерческие перевозчики тоже обновляют подвижной состав: автобусы маршрутов № 7, 8, 40, 36А, 27А теперь новые, причем большей вместимости, нежели привычные «газели». На маршруте № 40 сейчас курсируют 14 новых автобузов «ПАЗ».
 
На маршруте № 50 также начали появляться автобусы среднего класса. 8 новых автобусов средней вместимости курсируют и по маршруту № 51.
 
 
— Когда решат проблему незаконной стоянки автобусов на улице Луначарского? Павел, Тула.
 
Myslo не раз писал об этой проблеме: водители автобусов № 161 и 162 действительно устроили стоянку на ул. Луначарского, а в это время троллейбусы не могут подъехать к остановке и высаживают пассажиров на дороге. Ул. Луначарского у данных автобусов — конечная. Отстаиваться они должны на специализированной стоянке в Оружейном переулке. Но по каким-то причинам не делают этого. Администрация Тулы и МУГАДН выдавали предписание перевозчикам. Однако жалобы после этого все еще были.
 
- Проблема была, но в по­следние дни водители больше не ставят там свои транспорт­ные средства. На место выходили с рейдами МУГАДН и ГИБДД. К перевозчику применили санкции. На компанию-перевозчика по маршруту № 162К мы подаем в суд. А по маршрутам № 161 и 162 мы меняем схему движения. Стоянки там больше не будет.
 
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:05 +2
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Люди
Дмитрий Ярцев
Место
Тула

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