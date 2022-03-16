Дмитрий Миляев проинспектировал улицы, отремонтированные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В настоящее время в Туле на гарантийном обслуживании находится 51 объект улично-дорожной сети общей протяженностью более 75 км.

Тула активно участвует в программе «Безопасные качественные дороги» с 2017 года. Реализация находится на личном контроле губернатора Алексея Дюмина — как вопрос достижения целевых показателей и контрольных точек нацпроекта, так и сам ход работ.

Отметим, что за пять лет по программе «Безопасные качественные дороги» в Туле отремонтировали 51 объект общей протяженностью 75 км. Все участки на сегодняшний день находятся под контролем городской администрации.

Дмитрий Миляев, глава администрации города Тулы:

- Для города это хорошие условия, так как преимущественно задействованы федеральные средства, которые привлекаются регионом по поручению губернатора Алексея Дюмина. Мы получаем по сути уникальную возможность ремонтировать дороги комплексно: ремонт дорожного полотна, бордюрный камень, заездные карманы, съезды на второстепенные улицы, средства организации дорожного движения — знаки, светофоры, остановочные павильоны и т. д. Помимо того, что мы приводим в порядок улицу и делаем движение по ней более безопасным, внешний облик улицы также становится иным.

16 марта Дмитрий Миляев проинспектировал улицу Первомайскую. Ее по программе БКД ремонтировали в 2020 году, сейчас идет третий год гарантийного обслуживания. На месте о данной работе рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

- На улице Первомайской мы применили асфальт марки ЩМА (щебёночно-мастичный асфальтобетон), гарантия на него — 6 лет, — рассказал Дмитрий Ярцев. — Выявлены незначительные нарушения, подрядной организации установлены сроки для их устранения. Пропускная способность Первомайской в час пик — около 1500 автомобилей, в обычное время — 100−200 машин.

В ходе уже проведенных ранее обследований установлено 420 квадратных метров дефектов покрытия. В настоящее время они устранены силами подрядных организаций. По словам Дмитрия Миляева, все гарантийные обязательства подрядными организациями исполняются:

- Все подрядные организации, которые работают на наших объектах, выходят и устраняют недостатки, если они есть.

Сезон ремонта дорог в Туле начнется с наступления благоприятных погодных условий. На сегодня в рамках нацпроекта БКД в ремонте нуждаются две важные магистрали.

- Это улица Рязанская — она вызывает нарекания, — говорит Дмитрий Миляев. — Протяженность улицы — 6,5 км. И также улица Демидовская Плотина; здесь по поручению губернатора будет реализован комплексный подход — ремонт моста, который мы сейчас делаем, ремонт дорожного полотна и замена рельсошпальной решетки. Это не очень протяженная улица — всего 1,3 км — но с очень интенсивным движением, в том числе общественного транспорта.

Ремонт Рязанки начнется до 15 апреля, Демидовской Плотины — в августе.

- Начало производства работ на улице Рязанской будет со стороны Восточного обвода, мы будем идти в сторону Калужского шоссе, — подчеркнул Дмитрий Ярцев. — Конечно, будут определенные ограничения, связанные с перекрытием улично-дорожной сети. Но мы будем стараться минимизировать неудобства, чтобы пропускная способность осталась в прежнем режиме.

Дмитрий Миляев поделился с нами и дополнительными планами.

- Есть планы и по аварийно-восстановительному ремонту дорог, к нему уже приступили. На эти нужды будет направлено порядка 100 миллионов рублей. Кроме того, посмотрим свои финансовые возможности и, может быть, совместно с правительством изыщем ресурсы, чтобы решить вопрос с ремонтом улиц в историческом центре — улицы Менделеевской и улицы Дзержинского. И также будем уделять внимание сельским населенным пунктам, дорогам с большим автомобильным трафиком — таких объектов на текущий год намечено около 60. Будем двигаться таким образом, чтобы все свои планы выполнить.