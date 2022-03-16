Где в Туле отключат холодную воду

«Тулагорводоканал» сообщает о плановых работах.

В четверг, 17 марта, с 9.15, из-за ремонтно-восстановительных работ отключат холодную воду по следующим адресам:

ул. Калужское шоссе, д. 3, 3а,

пр. Ленина д. 118, 120, 120а,

ул. Металлургов, д. 57а, 59, 59а, 61, 61а, 63, 63а, 65, 65а, 67, 69, 69в, 71, 71а, 73, 73а, 73б, 75, 77, 77б, 79а, 81,

1-й пр-д Металлургов, д. 3, 4, 5, 5а, 6,

ул. Приупская, д. 3а, 5а, 7а,

п. Косая Гора, ул. Л. Толстого,

ул. Мира,

ул. Металлистов,

ул. Садовая,

ул. Латинская,

ул. Советская,

п. Ново-Скуратово,

п. Северный,

п. Восточный,

п. Тихвинка,

п. Ново-Тихвинка.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.