Где в Туле отключат холодную воду
«Тулагорводоканал» сообщает о плановых работах.
В четверг, 17 марта, с 9.15, из-за ремонтно-восстановительных работ отключат холодную воду по следующим адресам:
- ул. Калужское шоссе, д. 3, 3а,
- пр. Ленина д. 118, 120, 120а,
- ул. Металлургов, д. 57а, 59, 59а, 61, 61а, 63, 63а, 65, 65а, 67, 69, 69в, 71, 71а, 73, 73а, 73б, 75, 77, 77б, 79а, 81,
- 1-й пр-д Металлургов, д. 3, 4, 5, 5а, 6,
- ул. Приупская, д. 3а, 5а, 7а,
- п. Косая Гора, ул. Л. Толстого,
- ул. Мира,
- ул. Металлистов,
- ул. Садовая,
- ул. Латинская,
- ул. Советская,
- п. Ново-Скуратово,
- п. Северный,
- п. Восточный,
- п. Тихвинка,
- п. Ново-Тихвинка.
После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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