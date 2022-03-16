новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат холодную воду

Где в Туле отключат холодную воду

«Тулагорводоканал» сообщает о плановых работах.

В четверг, 17 марта, с 9.15, из-за ремонтно-восстановительных работ отключат холодную воду по следующим адресам:

  • ул. Калужское шоссе, д. 3, 3а,
  • пр. Ленина д. 118, 120, 120а,
  • ул. Металлургов, д. 57а, 59, 59а, 61, 61а, 63, 63а, 65, 65а, 67, 69, 69в, 71, 71а, 73, 73а, 73б, 75, 77, 77б, 79а, 81,
  • 1-й пр-д Металлургов, д. 3, 4, 5, 5а, 6,
  • ул. Приупская, д. 3а, 5а, 7а,
  • п. Косая Гора, ул. Л. Толстого,
  • ул. Мира,
  • ул. Металлистов,
  • ул. Садовая,
  • ул. Латинская,
  • ул. Советская,
  • п. Ново-Скуратово,
  • п. Северный,
  • п. Восточный,
  • п. Тихвинка,
  • п. Ново-Тихвинка.

После окончания  работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 07:39 +1
Другие статьи по темам
Событие
отключение холодной водыотключение водоснабженияотключат водуТулагорводоканал
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Автохам на КамАЗе получил два штрафа от ГИБДД
Автохам на КамАЗе получил два штрафа от ГИБДД
Погода в Туле 17 марта: переменная облачность и без осадков
Погода в Туле 17 марта: переменная облачность и без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.