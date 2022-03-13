Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Тульские спасатели патрулируют водоемы в регионе
Толщина льда в данный момент составляет 45-50 см.
Сотрудники ГИМС Главного управления МЧС России по Тульской области совместно с представителями организации ВОСВОД еженедельно мониторят ледовую обстановку на водоемах региона.
За прошедшую неделю они побывали на искусственном пруду Гамовском реки Сежи, на водохранилищах Щёкинского района и реки Воронки.
В ходе патрулирования спасатели замерили толщину льда — на водоемах она составляет 45−50 см.
Также инспекторы провели беседы с рыбаками и напомнили им о необходимости соблюдения правил безопасности на льду в весенний период.
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