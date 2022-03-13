Тульские спасатели патрулируют водоемы в регионе

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сотрудники ГИМС Главного управления МЧС России по Тульской области совместно с представителями организации ВОСВОД еженедельно мониторят ледовую обстановку на водоемах региона.

За прошедшую неделю они побывали на искусственном пруду Гамовском реки Сежи, на водохранилищах Щёкинского района и реки Воронки.

В ходе патрулирования спасатели замерили толщину льда — на водоемах она составляет 45−50 см.

Также инспекторы провели беседы с рыбаками и напомнили им о необходимости соблюдения правил безопасности на льду в весенний период.