новости
новости
Регистрация
Тульские спасатели патрулируют водоемы в регионе
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели патрулируют водоемы в регионе

Толщина льда в данный момент составляет 45-50 см.

Сотрудники ГИМС Главного управления МЧС России по Тульской области совместно с представителями организации ВОСВОД еженедельно мониторят ледовую обстановку на водоемах региона.

За прошедшую неделю они побывали на искусственном пруду Гамовском реки Сежи, на водохранилищах Щёкинского района и реки Воронки.

В ходе патрулирования спасатели замерили толщину льда — на водоемах она составляет 45−50 см.

Также инспекторы провели беседы с рыбаками и напомнили им о необходимости соблюдения правил безопасности на льду в весенний период.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 08:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
спасателитолщина льда

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: можно ли не заметить дорожные знаки?
«Накажи автохама»: можно ли не заметить дорожные знаки?
Должен ли банк вернуть комиссию за снятие валюты?
Должен ли банк вернуть комиссию за снятие валюты?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.