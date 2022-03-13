Тульские гаишники составили 647 протоколов на пешеходов-нарушителей

В Тульской области сотрудники ГИБДД провели рейд «Пешеход!». Инспекторы проверяли, в том числе, как водители пропускают пеших участников дорожного движения.

Гаишники привлекли к административной ответственности 647 пешеходов и 182 водителя.

Кроме того, были зафиксированы и пресечены два факта нахождения пешеходов в состоянии опьянения на проезжей части дороги.