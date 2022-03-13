новости
новости
Регистрация
Туляк ищет очевидцев ДТП на ул. Токарева

Туляк ищет очевидцев ДТП на ул. Токарева

Предположительно, его припаркованный Ford задела фура и скрылась с места происшествия.

В редакцию Myslo обратился туляк с просьбой помочь найти очевидцев ДТП, которое случилось 11 марта.
 
- Ищу очевидцев ДТП и второго скрывшегося участника. Происшествие случилось в непосредственной близости от отдела полиции «Зареченский» на углу д. 237/29 ул. Галкина и ул. Токарева примерно в 16.30, — рассказал Владислав.
 
 
По его словам, припаркованный Ford задела фура DAF. Виновник с места ДТП скрылся.
 
 
Знаете что-либо об этом происшествии? Сообщайте по тел. 8 (906)622−85−59, Владислав.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 15:35 +6
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
разыскиваются очевидцы ДТП

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВКонтакте поддержит малый и средний бизнес
ВКонтакте поддержит малый и средний бизнес
Тульские гаишники составили 647 протоколов на пешеходов-нарушителей
Тульские гаишники составили 647 протоколов на пешеходов-нарушителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.