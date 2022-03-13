Туляк ищет очевидцев ДТП на ул. Токарева

Предположительно, его припаркованный Ford задела фура и скрылась с места происшествия.

В редакцию Myslo обратился туляк с просьбой помочь найти очевидцев ДТП, которое случилось 11 марта.

- Ищу очевидцев ДТП и второго скрывшегося участника. Происшествие случилось в непосредственной близости от отдела полиции «Зареченский» на углу д. 237/29 ул. Галкина и ул. Токарева примерно в 16.30, — рассказал Владислав.

По его словам, припаркованный Ford задела фура DAF. Виновник с места ДТП скрылся.

Знаете что-либо об этом происшествии? Сообщайте по тел. 8 (906)622−85−59, Владислав.