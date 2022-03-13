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Специалист Пенсионного фонда в прямом эфире ответит на вопросы туляков

Специалист Пенсионного фонда в прямом эфире ответит на вопросы туляков

Тема эфира – перевод в ПФР ряда мер социальной поддержки.

17 марта в 11.00 в группе правительства Тульской области ВКонтакте пройдет прямой эфир о переводе в ПФР ряда мер социальной поддержки, ранее входивших в компетенцию органов социальной защиты населения.

Отвечать на вопросы будут министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов, заместитель управляющего ОПФР по Тульской области Наталья Виноградова.

Вопросы можно будет задать под соответствующим постом в группе ВКонтакте, а также во время прямого эфира.

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