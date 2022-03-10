Жительница Киреевска обворовала невнимательного соседа

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Мужчина забыл запереть дверь своей квартиры, а злоумышленница этим воспользовалась.

В Киреевске полицейские установили подозреваемую в краже. Жертвой преступления стал 46-летний мужчина — он рассказал, что из его квартиры пропали акустические колонки, зарядка для ноутбука и переходник.

В пресс-службе регионального УМВД России сообщили, что во время оперативных мероприятий сыщики предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из знакомых потерпевшего.

Эта версия подтвердилась: кражу совершила 24-летняя нигде не работающая ранее судимая соседка мужчины. Девушка рассказала, что заметила открытую входную дверь и, зайдя в жилище, похитила вещи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.