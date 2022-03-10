новости
новости
Регистрация
Жительница Киреевска обворовала невнимательного соседа
Фото из архива Myslo

Жительница Киреевска обворовала невнимательного соседа

Мужчина забыл запереть дверь своей квартиры, а злоумышленница этим воспользовалась.

В Киреевске полицейские установили подозреваемую в краже. Жертвой преступления стал 46-летний мужчина — он рассказал, что из его квартиры пропали акустические колонки, зарядка для ноутбука и переходник.

В пресс-службе регионального УМВД России сообщили, что во время оперативных мероприятий сыщики предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из знакомых потерпевшего.

Эта версия подтвердилась: кражу совершила 24-летняя нигде не работающая ранее судимая соседка мужчины. Девушка рассказала, что заметила открытую входную дверь и, зайдя в жилище, похитила вещи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 19:41 +2
Другие статьи по темам
Событие
кражауголовное делопреступлениеполицияУМВД России по Тульской области
Место
Тульская областьКиреевск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники Роспотребнадзора расскажут тулякам, как защитить свои права
Сотрудники Роспотребнадзора расскажут тулякам, как защитить свои права
В Туле пройдут чемпионат и первенство ЦФО по тхэквондо ИТФ
В Туле пройдут чемпионат и первенство ЦФО по тхэквондо ИТФ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.