В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта: фоторепортаж

В Международный женский день сотрудники региональной Госавтоинспекции провели традиционную акцию «Цветочный патруль». Так, в Туле сотрудники Управления ГИБДД по Тульской области, представители одной из волонтерских организаций и студентами Тульского государственного технологического колледжа вручали женщинам цветы и дарили весеннее настроение.

«Госавтоинспекция Тульской области искренне и от всей души желает крепкого здоровья и благополучия, душевного спокойствия, терпения и сил, исполнения всех желаний, любви родных и близких, и пусть счастье ежедневно стучится в ваш дом! С праздником, наши милые женщины!», — сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Аналогичные акции прошли в Алексине, Новомосковске, Узловой и других районах области.