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В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта: фоторепортаж

В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта: фоторепортаж

Акцию провели вместе с волонтерами и студентами.

В Международный женский день сотрудники региональной Госавтоинспекции провели традиционную акцию «Цветочный патруль». Так, в Туле сотрудники Управления ГИБДД по Тульской области, представители одной из волонтерских организаций и студентами Тульского государственного технологического колледжа вручали женщинам цветы и дарили весеннее настроение.
 
«Госавтоинспекция Тульской области искренне и от всей души желает крепкого здоровья и благополучия, душевного спокойствия, терпения и сил, исполнения всех желаний, любви родных и близких, и пусть счастье ежедневно стучится в ваш дом! С праздником, наши милые женщины!», — сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.
 
Аналогичные акции прошли в Алексине, Новомосковске, Узловой и других районах области.
Галерея
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 1
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 2
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 3
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 4
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 5
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 6
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 7
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 8
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 9
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 10
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 11
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 12
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 13
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 14
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 15
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 16
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 17
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 18
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 19
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 20
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 21
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 22
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 23
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 24
В Туле сотрудники ГИБДД дарили женщинам цветы и поздравляли с 8 марта, Фото: 25
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
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