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Трое пострадали в ДТП в Кимовском районе

Трое пострадали в ДТП в Кимовском районе

Один человек госпитализирован, двое на амбулаторном лечении.

Днем 7 марта на выезде из Кимовска произошло ДТП. В паблике «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовано видео с места происшествия.
 
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на данный момент предполагается, что 22-летний водитель Daewoo Nexia совершил выезд на полосу встречного движения и там совершил столкновение с ВАЗ-21074 под управлением мужчины 1969 года рождения.
 
«В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир автомобиля Daewoo Nexia мужчина 1990 года рождения, который госпитализирован. Водители после оказания медицинской помощи отпущены», — уточнили в ГИБДД.
 
 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:45 +2
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