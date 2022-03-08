Трое пострадали в ДТП в Кимовском районе

Один человек госпитализирован, двое на амбулаторном лечении.

Днем 7 марта на выезде из Кимовска произошло ДТП. В паблике «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовано видео с места происшествия.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на данный момент предполагается, что 22-летний водитель Daewoo Nexia совершил выезд на полосу встречного движения и там совершил столкновение с ВАЗ-21074 под управлением мужчины 1969 года рождения.

«В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир автомобиля Daewoo Nexia мужчина 1990 года рождения, который госпитализирован. Водители после оказания медицинской помощи отпущены», — уточнили в ГИБДД.