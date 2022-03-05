фото: СУ СКР по Тульской области
Пенсионер из Плавска ударил собутыльника ножом в шею
Жизнь потерпевшего удалось спасти.
В Плавске 65-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
По версии следствия, 3 марта обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомых. Один из собутыльников, 40-летний мужчина, оскорбил обвиняемого, и тот ударил его ножом в шею. Обвиняемого смогли остановить и вызвать скорую для потерпевшего.
В настоящее время ранее неоднократно судимый обвиняемый арестован, расследование уголовного дела продолжается.
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