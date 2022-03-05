Пенсионер из Плавска ударил собутыльника ножом в шею

фото: СУ СКР по Тульской области

В Плавске 65-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

По версии следствия, 3 марта обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомых. Один из собутыльников, 40-летний мужчина, оскорбил обвиняемого, и тот ударил его ножом в шею. Обвиняемого смогли остановить и вызвать скорую для потерпевшего.

В настоящее время ранее неоднократно судимый обвиняемый арестован, расследование уголовного дела продолжается.