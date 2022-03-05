новости
новости
Регистрация
Как тулякам поучаствовать в ночной лыжной гонке «Веденино»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Как тулякам поучаствовать в ночной лыжной гонке «Веденино»

В соревнованиях примут участие более 600 человек в возрасте от 4 до 70 лет.

12 марта в лыжероллерном центре «Веденино» (поселок Косая Гора, ул. М. Горького, 72) состоится ночная лыжная гонка. Она проводится в нашем регионе уже в третий раз и стала доброй традицией для всех любителей здорового образа жизни.

Мероприятие реализуется в Тульской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Как сообщает минспорт региона, участие в гонке примут спортсмены и любители лыжного спорта вне зависимости от уровня спортивной подготовки на дистанции 5, 10 и 20 км. Также будет организован старт на 600 метров и 2 км для детей.

Подать заявку на участие можно по электронному адресу lkstart71@mail.ru и в день мероприятия на месте с 16.00 до 17.30.

Торжественное открытие соревнований в 18.00.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:15 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ночная лыжная гонка Веденино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пенсионер из Плавска ударил собутыльника ножом в шею
Пенсионер из Плавска ударил собутыльника ножом в шею
Водитель грузовой машины в Щёкино задавил пенсионерку: уголовное дело передано в суд
Водитель грузовой машины в Щёкино задавил пенсионерку: уголовное дело передано в суд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.