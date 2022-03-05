Как тулякам поучаствовать в ночной лыжной гонке «Веденино»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В соревнованиях примут участие более 600 человек в возрасте от 4 до 70 лет.

12 марта в лыжероллерном центре «Веденино» (поселок Косая Гора, ул. М. Горького, 72) состоится ночная лыжная гонка. Она проводится в нашем регионе уже в третий раз и стала доброй традицией для всех любителей здорового образа жизни.

Мероприятие реализуется в Тульской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».



Как сообщает минспорт региона, участие в гонке примут спортсмены и любители лыжного спорта вне зависимости от уровня спортивной подготовки на дистанции 5, 10 и 20 км. Также будет организован старт на 600 метров и 2 км для детей.



Подать заявку на участие можно по электронному адресу lkstart71@mail.ru и в день мероприятия на месте с 16.00 до 17.30.



Торжественное открытие соревнований в 18.00.