Пожар на строительном рынке в Щёкино: прокуратура завела административные дела на 21 предпринимателя

После пожара на строительном рынке в Щёкино прокуратура проверила, как в торговых точках исполняют противопожарное законодательство.

Установлено, что 21 индивидуальный предприниматель не прошел обучение по пожарно-техническому минимуму, в 15 помещениях руководители не вели журналы о проведении противопожарного инструктажа, 4 предпринимателя не обеспечили используемые павильоны огнетушителями, в 4 помещениях использовались огнетушители с истекшим сроком годности и повреждениями.

В одной из торговых точек под электрическим щитом хранились горючие материалы.

В 15 павильонах электросветильники эксплуатировались без защитных плафонов, в 4 помещениях не изолирована электропроводка и проложена по горючему основанию, 2 индивидуальных предпринимателя не вели журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в павильонах 16 предпринимателей данный журнал отсутствовал.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, по результатам проверки в отношении 21 индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Постановления направлены в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам.

Устранение выявленных в ходе проверки нарушений находится на контроле прокуратуры города.