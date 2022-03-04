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Пожар на строительном рынке в Щёкино: прокуратура завела административные дела на 21 предпринимателя

Пожар на строительном рынке в Щёкино: прокуратура завела административные дела на 21 предпринимателя

Ведомство нашло множество нарушений.

После пожара на строительном рынке в Щёкино прокуратура проверила, как в торговых точках исполняют противопожарное законодательство.
 
Установлено, что 21 индивидуальный предприниматель не прошел обучение по пожарно-техническому минимуму, в 15 помещениях руководители не вели журналы о проведении противопожарного инструктажа, 4 предпринимателя не обеспечили используемые павильоны огнетушителями, в 4 помещениях использовались огнетушители с истекшим сроком годности и повреждениями.
 
В одной из торговых точек под электрическим щитом хранились горючие материалы.
В 15 павильонах электросветильники эксплуатировались без защитных плафонов, в 4 помещениях не изолирована электропроводка и проложена по горючему основанию, 2 индивидуальных предпринимателя не вели журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в павильонах 16 предпринимателей данный журнал отсутствовал.
 
 
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, по результатам проверки в отношении 21 индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
 
Постановления направлены в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам.
 
Устранение выявленных в ходе проверки нарушений находится на контроле прокуратуры города.
 
Напомним, пожар на строительном рынке в Щёкино случился 17 февраля. Подробнее — по ссылке.
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:25 +1
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